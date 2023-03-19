شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير فيريرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنهم لم يتخذوا أي قرار بشأن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، مؤكداً أن نفس الأمر ينطبق على الجهاز الفني بالكامل.

وكشف وهدان، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس إدارة نادى الزمالك سيعقد اجتماعاً في السادسة مساء غد الأحد، لبحث مصير الجهاز الفني وأسباب خسارة الفريق الأبيض من شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة.

فى سياق متصل اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أول قرار بعدما عادت بعثة الفريق صباح اليوم، السبت إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة وربع مساء الأحد 26 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وفى حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.