شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بدرع بطولات الغطس 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النادي الأهلي درع بطولات الغطس لموسم 2022-2023، بعد هيمنته على المراكز الأولى هذا الموسم في بطولتي الجمهورية وكأس مصر.

ونجح النادي الأهلي في السيطرة على المراكز الأولى ببطولات الجمهورية هذا الموسم «رجال وآنسات»، حيث حصدت فرق «الرجال والآنسات» الكأس العام لبطولة الجمهورية.

كما تمكنت فرق «الرجال والآنسات» في حصد بطولة كأس مصر للغطس، ليتوج النادي الأهلي بلقب الدرع العام لبطولات الغطس.

ويعد فوز الأهلي بلقب الكأس العام للجمهورية والكأس العام لكأس مصر معًا هو الأول منذ 20 عامًا.

ويتكون الجهاز الفني والإداري لفرق الغطس بالنادي من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وعمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحة التوقيعية، وطارق جمعة المدير الفني، ومحمد العسال المدرب العام، ومنة الهجرسي مدير الأكاديمية، وأسامة كساب المستشار الفني.

ويضم الجهاز الفني أيضا كلا من: عمرو الكاشف ونرمين وائل وداليا حتحوت ومحمد الدرديري ونورهان عبده وهنا هاني ومحمد كمال إداري فرق الغطس، وعبد الخالق عثمان مخطط أحمال.