شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف فوز المنتخب الأولمبى على السودان وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا على نظيره السوداني بهدف دون رد سجله مصطفى سعد ميسى في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، فى إطار الاستعداد لمباراتى زامبيا بتصفيات أفريقيا.

حاول لاعبو المنتخب الأولمبى تهديد مرمى المنتخب السودانى في أكثر من مناسبة، وظهرت بعض الجمل الخططية من ميكالي للاعبيه، لكن الدقة غابت في إنهاء الهجمات. وفي نهاية الشوط الأول، مرر أسامة فيصل كرة عرضية لمصطفى سعد ميسى الذى نجح في وضعها في شباك المنتخب السودانى. وفي الشوط الثانى حاول الفراعنة إضافة الهدف الثاني، بعدما وصل المهاجمون إلى مرمى المنتخب السودانى في العديد من المناسبات، لكن النتيجة بقت على حالها.

وضم التشكيل كلاً من: على الجابري فى حراسة المرمى - احمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد وخاتم محمد حسن فى خط الدفاع - ومحمود جهاد وعبد الغني محمد ومحمد شحاته فى خط الوسط - ومصطفى ميسى وعماد ميهوب تحت رأس الحربة أسامة فيصل.

وتعتبر المباراة هى آخر تجارب المنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 ستة وهى البطولة المجمعة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة التأهل الرابعة من قارة أفريقيا.

خاض المنتخب الأوليمبي المباراة وسط غياب لاعبي الأهلى والزمالك وبيراميدز فيوتشر وعددهم 9 لاعبين لارتباطهم بمباريات أنديتهم فى البطولات الأفريقية ويهدف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني إلى إتاحة الفرصة لباقي اللاعبين لاكتساب حساسية المباريات والدفع بمن هو أفضل سواء من التسعة الغائبين أو من باقي القائمة ضمن التشكيل الأساسي المنتظر أن يخوض المباراة الرسمية أمام زامبيا وهذا هو الهدف الأساسي للجهاز .

ويلتقي المنتخب الأوليمبي بعد أيام من لقاء الذهاب مع زامبيا مرة أخري يوم 26 مارس فى لقاء العودة بزامبيا والفائز من مجموع المباراتين سوف يتأهل ضمن 7 منتخبات إلى البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقرر أن يضاف إليها المغرب المنتخب المستضيف للبطولة.

جهاز المنتخب الأوليمبي يضم كلا من: ميكالى مديرا فنيا وتياجو مدربا عاما ووائل رياض مدربا وسيد السويركي مدربا الحراس ومحمود حرب مديرا إداريا وياسر عبد العزيز منسقا إعلاميا وليوناردو مدربا للاحمال وبيدرو محللا للأداء والدكتور طارق سليمان رئيسا للجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي إصابات وعلاج طبيعي وقاسم قدري أخصائي تأهيل وعمرو سلمان إداريا وخالد سرحان مترجما وعيد سليمان وعلاء سعيد ومحمد عيد للمهمات.