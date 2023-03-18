الامارات | شاب إماراتي تحوّل من معجب إلى مالك لـ 100 خيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لمربط الجواهر للخيول العربية الأصيلة، أحمد إبراهيم، عن قصة نجاحه مع الخيول، مشيراً إلى أنه تحوّل من هاو ومعجب بتربية الخيول إلى مالك لـ100 خيل، بعدما بدأ بخيل واحد فقط من خلال «مربط الجواهر». وأكد أنه على الرغم من أن جده كان يملك خيلاً، لكن قصته الحقيقية مع الخيول بدأت حين كان يأتي إلى منطقة الخوانيج في دبي، ولا يملك أي خيل، فيشاهدها في أحد الأسطبلات، وكيف يقوم العمال بتنظيفها والاهتمام بها. وقال: «إن هذا المشهد أثر فيه

كثيراً، نظراً إلى عشقه الشديد للخيل، وكان يتمنى امتلاكها».

وأكد إبراهيم أن حلمه تحوّل إلى حقيقة، حيث إن تربية الخيول وحبه لها فتح له آفاقاً كثيرة وغيّر مجرى حياته، وجلب له «كل الخير». وقال: «إنه حين بدأ بركوب الخيل في عام 2013 جعله ذلك يتعرف إلى شخصيات كثيرة مهتمة بتربية الخيل». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إنه بعد تأسيس شركة في إنتاج الخيول بدأ في إدخال مُلّاك جدد للخيل من الهند وسراييفو وباكستان». وبعد تأسيس «مربط الجواهر» قال: «كنت أخصص وقتاً كثيراً للخيل في المربط، وكنت حريصاً على تفقد المواليد الجدد، حتى لو كان ذلك في وقت متأخر من الليل». وتابع: «الاقتراب من الخيل وتربيتها والاهتمام بها يجعلك تفهمها، كما أن وجودك بالقرب منها يشعرك بالراحة النفسية».

وقال: «إنه من خلال (مربط الجواهر)، شارك سنة 2018 في بطولة كل الأمم، التي أقيمت في مدينة آخن الألمانية، وحصل على الميدالية الفضية من خلال المهرة (دوناتيلا)، كما فاز بالعديد من الجوائز في بطولات الوثبة والعين، وبطولة المواطنين للخيول، من ذلك تحقيق المركز الأول من خلال (جلاب النايف)». وأضاف: «(مربط الجواهر) فاز العام الماضي ببطولة دبي للأمهار، وحصل على المركز الرابع في بطولة العالم للخيول»، وأكمل: «شارك المربط أيضاً في بطولات السباق، وكان وقتها يدرب الخيول المدرب هلال العلوي، وحققنا خمسة انتصارات مع الخيول العربية الأصيلة».

ومع اقتراب انطلاق الحدث العالمي لسباقات الخيل، من خلال كأس دبي العالمي، السبت المقبل، قال إبراهيم إن «الحدث غيّر كل مفاهيم ونظم سباقات الخيول العالمية، وطوّرها، وجعل الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، وخلق بيئة مناسبة لمُلّاك الخيول والمنتجين». وأضاف: «كأس دبي العالمي جعل الإمارات رائدة، ليس في مجال سباقات الخيول فقط، وإنما أيضاً في مجال قفز الحواجز والقدرة وجمال الخيول».

وتابع: «كأس دبي العالمي تحوّل إلى كرنفال عالمي ضخم، ينتظره عشاق الخيول كل عام على مستوى العالم، وهذا الحدث وضع دبي ودولة الإمارات في الريادة على مستوى العالم في هذا المجال، وأعتقد أنه خلال السنوات المقبلة ستكون هناك أحداث كثيرة تصاحب هذا الحدث العالمي المتميز».

• من أبرز ألقاب «مربط الجواهر» فضية بطولة كل الأمم في ألمانيا سنة 2018، ولقب بطولة دبي للأمهار العام الماضي.