سهام الأخضر تستقر في النهائي الآسيوي

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من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير، بهذا الإنجاز، مضيفا «أبطالنا إلى نهائي بطولة آسيا للسهام، وبحول الله أنهم قدها وقدود، ونرفع راية الوطن فوق، فالنا الذهب».
وقال رئيس بعثة السهام الأخضر عبدالله النويصر: إن اللاعبين قاتلوا على الوصول بجهد وتعب والتزام، مشيرا إلى قوة الفرق التي قابلها خلال الأدوار الأولى واستطاع تجاوزها بكل إصرار وعزيمة، لافتا إلى الدور الكبير الذي بذله اتحاد السهام واللاعبين من أجل الوصول إلى النهائي الآسيوي.
وقد بدأ «أخضر السهام» مشواره في دور الثمانية وتغلب على منتخب هونغ كونغ، ليواجه في الدور ربع النهائي منتخب تايبيه الصيني وينتصر عليه ويصل إلى نصف النهائي ويحقق الفوز على المنتخب الأسترالي أحد المنتخبات المرشحة لتحقيق الميداليات.
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