ماكس فريستابن يبحث عن فوزه الثاني على حلبة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار العالم من محبي وعشاق الفورمولا 1 نحو المملكة العربية السعودية وتحديدا جدة، حيث تستضيف مساء اليوم الجولة الثانية من سباقات الفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات الموسم التي عددها 23 جولة في عدد من الدول في أنحاء العالم، وقد انطلقت المنافسات في الـ5 من مارس الحالي على حلبة البحرين، واستطاع بطل العالم تحقيق الفوز بجائزة البحرين الكبرى. ويأمل في مواصلة ذلك هذا المساء ويحقق الفوز الثاني له على التوالي هذا الموسم وأيضا الثاني له تواليا على حلبة كورنيش جدة بعد أن حقق الانتصار في العام الماضي.

من جهة أخرى تسعى فرق الفيراري والمرسيدس بتحسين مظهرها عقب خيبة الأمل خلال سباق جائزة البحرين واستغلال حلبة جدة من خلال سباق اليوم لتعويض إخفاق الجولة الأولى وتسجيل نتائج إيجابية للمنافسة على لقب البطولة وعدم ترك المجال أمام الفائز بالبحرين فريق الريد بول بالابتعاد في الصدارة في بطولتي الصانعين والسائقين.

قبل انطلاق جائزة السعودية الكبرى







شهدت في السنتين الماضيتين فوز بطلين مختلفين.



السائق الوحيد الذي صعد منصة التتويج في الموسمين الماضيين هو ماكس فريستابن.



غياب فريق المرسيدس في الموسم الماضي عن منصة التتويج بعد أن صعد سائقا الفريق في موسم 2021.



يتصدر ماكس فريستابن سائق الريدبول بطولة السائقين بعد فوزه في الجولة الأولى في البحرين.



يتصدر فريق الريدبول ترتيب الصانعين بعد تحقيقه المركزين الأول والوصيف في جائزة البحرين.



مشاركة 3 سائقين للمرة الأولى في جائزة السعودية على حلبة كورنيش جدة.



غياب 4 سائقين كانوا متواجدين في الموسم الماضي على حلبة كورنيش جدة.



أبرز التغييرات في تشكيلة السائقين لهذا الموسم 2023





فرناندو ألونسو انتقل من فريق ألبين إلى استون مارتن.



بيير غاسلين انتقل من فريق ألفا تاوري إلى فريق ماكلارين.



توقيع نيك دي فريز مع فريق ألفا تاوري.



انضمام لوجان سارجينت إلى فريق الهاس.



انضمام أوسكار بياستري إلى فريق المكلارين.



انضمام نيكو هلكينبرج إلى فريق الهاس.



أبرز السائقين الغائبين عن هذا الموسم





سيباستيان فيتيل.



دانيل ريكاردو.



ميك شوماخر.



نسكولاس لطيفي.



سائقون للمرة الأولى على حلبة جدة