الاتحاد يمزق شباك الفتح بخماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحكم فريق الاتحاد قبضته على صدارة ترتيب دوري روشن قبل فترة توقف الدوري المقبلة، رافعا رصيده للنقطة الـ50 بعد اكتساحه مضيفه الفتح بخماسية مقابل هدف لأصحاب الأرض، في مواجهة سيطر من خلالها النمور على مجريات المباراة بالطول والعرض، وشهدت تسجيل هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله (هاتريك) اعتلى معها صدارة ترتيب هدافي الدوري بـ15 هدفا، وذلك باللقاء الذي احتضنه استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. لماذا فاز الاتحاد؟





الشخصية والرغبة الجامحة للاعبي الاتحاد في مواصلة انتصاراتهم وتمسكهم بالصدارة.



الهوية الفنية الثابتة والتنظيم المميز لمدربه البرتغالي نونو سانتو.



القوة الهجومية الضاربة لخط هجومه بتواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينهو.



استغلال الارتباك بدفاعات الفتح من خلال اغتنام المساحات في خط الظهر.



القراءة الفنية والتبديلات رغم النقص الذي عاناه الفريق نتيجة إيقاف المصري طارق حامد.



عزل فراس البريكان في خط هجوم الفريق الفتحاوي من خلال إيقاف خطورة المغربي مراد باتنا وخالد الغنام في الصناعة.



كيف انهار الفتح؟



الأخطاء الدفاعية الكوارثية وعدم فرض الرقابة على هجوم الاتحاد.



التباعد بين خطوط الفريق والاستسلام للرقابة الاتحادية.



الفوارق الفنية مقارنة بأجانب الاتحاد.



عدم وجود البديل الذي يستطيع إضافة الفارق.



المبالغة في التراجع في شوط المباراة الثاني مما تسبب في زيادة الغلة الاتحادية.



منح المساحات وفتح الملعب أمام هجوم الاتحاد.



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