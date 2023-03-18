شكرا لقرائتكم خبر مؤشرات بارتفاع الحمى الرئاسية في الرائد والوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظهر المؤشرات الأولية لاستمرار رئيس نادي الهلال فهد بن نافل في الفترة الرئاسية والترشح لولاية ثانية بعد سلسلة النجاحات التي حققها النادي في فترة رئاسته الأولى والحالية التي تنتهي في مايو المقبل، بعد أن حققت الإدارة الحالية عددا من الإنجازات المالية في رفع إيرادات النادي وتوسيع دائرة الاستثمارات إلى جانب تحقيق الفريق الكروي الأول لقب وصافة أندية العالم في أول إنجاز للأندية السعودية، بعد أن خسر من ريال مدريد في نهائي البطولة الماضية التي أقيمت بالرباط المغربية، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري 3 مرات متتالية وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة والسوبر السعودي مرة واحدة ودوري أبطال آسيا مرتين ووصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية على التوالي ومواجهة أوروا الياباني، بعد أن دك مرمى الدحيل القطري بين جماهيره بسباعية.

حراك شبابي

في القطب العاصمي أيضا هناك حراك شبابي هادئ ومبكر، حيث تنتظر نهاية فترة الرئيس الحالي خالد البلطان الذي يعتبر من أبرز الشخصيات في الرياضة السعودية بعد أن نجح في فترته الرئاسية الأولى بين عامي 2005 و2014 وفي فترته الحالية التي تولاها في سبتمبر 2018 في تحقيق عدد من الإنجازات الرياضية والاستثمارية وتطوير مرافق النادي التي ستظهر بشكل جذاب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستطاع البلطان إعادة الفريق الكروي الأول للواجهة بتحقيق لقب الدوري مرتين، عامي 2006 و2012، وكأس الملك 3 مرات، أعوام 2008 و2009 و2014، إلى جانب الحصول على كأس السوبر السعودي 2014، إضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2010.

وتشير «مكة» إلى أن أبز المنافسين لخلافة البلطان في كرسي الرئاسة الإعلامي طارق النوفل الذي سبق له إدارة المركز الإعلامي للنادي في 2010. في ملف انتخابي مدعوم في سباقه الرئاسي الأول والتاريخي له.

رائد التحدي

وفي الجانب الآخر يجهز الإعلامي فهد المجاهد لخوض معركة انتخابية للمرة الأولى قد تكون هي الأكثر تفاعلا بين الأندية السعودية بعدما تنتهي فترة الرئيس الحالي فهد المطوع الذي تنقسم حوله الآراء الجماهيرية والإعلامية بين الرغبة في دخوله لانتخابات ولاية ثانية وإكمال عقد الـسنة الرئاسية الـ12 للنادي وبين الرحيل ومنح الفرصة لوجوه جديدة تنتشل النادي، وسط ترقب جماهيري كبير لدخول الرئيس الأسبق عبدالعزيز التويجري في السباق الرئاسي الذي ألمح في حوار صحفي سابق له رغبته في العودة لرئاسة النادي، الذي سبق وأن تولى رئاسة النادي قبل 2017 ونجح في التغلب على الصعوبات المالية والعودة به لدوري الكبار بعد هبوطه لدوري أندية الدرجة الثانية مرورا بدوري يلو.

صراع وحداوي

ولا يبتعد نادي الوحدة كثيرا عن نادي الرائد في رغبة رسم الخطوط الأولية للانتخابات حيث يعتزم لاعب الفريق الكروي الأول السابق علاء الكويكبي الترشح بعد أن جهز ملفه الانتخابي المدعوم بأعضاء مجلس قادرين على تحمل المسؤولية وحل جميع الصراعات والخلافات التي أنهكت النادي بحسب وصفه.

بعد أن تنتهي فترة الرئيس الحالي سلطان أزهر نهاية الموسم، كما يسابقه نائب رئيس النادي ولاعبه الأسبق عبد الله خوقير، في الترشح لرئاسة النادي بعدما أعد قائمة إدارية جاهزة بجميع الكفاءات المطلوبة لتولي عضوية المجلس الذي يرى أن تجربته كلاعب وخبرته الإدارية طوال فترة عمله مع النادي ستجعل مهمته أسهل في قيادة النادي لو نجح بالانتخابات.

ويقاسم الكويكبي وخوقير رامي التونسي النجل الأكبر لجمال التونسي الرئيس الأسبق للوحدة للدخول في غمار الترشح لكرسي النادي وسط أنباء عن رغبة رجل الأعمال مالك المولد في الدخول ضمن سابق الترشح.

إنجازات فهد بن نافل خلال فترته الأولى

