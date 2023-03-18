غازل الأهلي بصورة.. وسائل إعلام تكشف حقيقة تعاقد القلعة الحمراء مع لاعب إيفواري شاب.. ومعلومات لا تعرفها عن محمد زوجرانا

الشارقة - اميمة ياسر -

أشعل محمد زوجرانا، لاعب وسط فريق أسيك ميموزا الإيفواري، التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصفيية المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع "زوجرانا" تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وبعد ساعات من انتشار هذه التقارير، قام اللاعب الشاب بنشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي تحمل شعار النادي الأهلي، دون توضيح ما يقصده.

وتفاعلت جماهير الأهلي مع الصورة بشكل واسع، حيث تم التقاطها من خاصية اليوميات على حساب اللاعب.

ووفقا لما ذكره حساب "LeFoot225" المختص بمتابعة أخبار كرة القدم الإيفواري عبر موقع "تويتر"، فإن زوجرانا بات محط أنظار النادي الأهلي بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع أسيك ميموزا.

ولفت الحساب إلى أن اللاعب الإيفواري قد يصل إلى مصر لتدعيم صفوف الأهلي خلال الموسم الجديد 2023-2024، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى سواء عن مدة التعاقد أو قيمة العرض من الناحية المادية.

الأهلي يوضح

وكشفت وسائل إعلامية حقيقة التعاقد مع اللاعب الإيفواري محمد زوجرانا لاعب فريق أسيك ميموزا الإيفواري.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل النادي الأهلي - الذي رفض الكشف عن اسمه - إن زوجرانا ضمن المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر: "لم نفاوض ناديه حتى الآن، تابعنا اللاعب خلال الفترة الأخيرة وهناك تواصل حدث مع ممثليه لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الأهلي ولكن لم نتواصل مع ناديه بعد".

وتابع: "هناك العديد من اللاعبين تتم متابعتهم بشكل دقيق عن طريق كشافين تابعين للنادي وسيتم عرض الأمر بالطبع على الجهاز الفني مع تقارير كاملة عن كل لاعب."

من هو محمد زوجرانا؟

محمد زوجرانا هو لاعب إيفواري شاب من مواليد 29 أكتوبر 2001، حيث يبلغ من العمر 21 عاما، ويصل طوله إلى 179 سم.

ويجيب زوجرانا اللعب في مركز خط الوسط المدافع، الذي يشغله حاليا مع الأهلي كل من المالي أليو ديانج والثنائي حمدي فتحي ومروان عطية.

ويخوض اللاعب الإيفواري الشاب موسمه الثاني مع أسيك، حيث انتقل إليه في صيف عام 2021 قادما من صفوف نادي سوسيتي أومنيسبورت دي لاميري الإيفواري.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات، فإن اللاعب شارك في 9 مباريات مع أسيك في البطولات القارية هذا الموسم، بواقع 5 في كأس الكونفدرالية و4 في دوري أبطال أفريقيا، لكنه لم يسهم خلالهم في أي هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة.

ولعب زوجرانا على المستوى الدولي، حيث كان عنصرا أساسيا في تشكيل منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة للمحليين، بعدما تم استدعائه للمنتخب لأول مرة هذا العام.

وخاض زوجرانا 3 مباريات (2 منهما بصفة أساسي)، قبل أن يودع مع منتخب بلاده البطولة من دور الثمانية بالخسارة من الجزائر 0-1.