بعد الاعتراف المثير.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. ووكيل أعماله يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية عن تحول كبير قد يغير خطط قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان "الفرعون المصري" قد جدد تعاقده مع ليفربول الصيف الماضي، ليستمر مع "الريدز" لمدة 3 سنوات أخرى حتى عام 2025، بعد فترة طويلة من الشد والجذب.

وقبل توقيعه عقدا جديدا مع النادي الإنجليزي، كان محمد صلاح مرشحا وبقوة للانضمام لأحد قطبي إسبانيا؛ ريال مدريد أو برشلونة.

ووفقا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو"، فإن صلاح أصبح منفتحا على فكرة الرحيل، وقرر استكشاف خياراته في فترة الانتقالات الصيفية، وأن الوجهة المفضلة المفضلة له هي إسبانيا حال مغادرة صفوف الفريق.

وقال الصحفي الموثوق سانتي أونا إن محمد صلاح حريص على الانضمام إلى نادٍ أوروبي كبير آخر هذا الصيف لخوض تحد جديد قد يكون الأخير في مسيرته.

وأشار "أونا" إلى أنه في حال مغادرة الدوري الإنجليزي، فإن إسبانيا هي محور تركيز صلاح من حيث الوجهة المفضلة لصاحب الـ30 عاما، مؤكدا أن اللاعب يعلم أن قائمة الأندية التي يمكن أن تغريه ليست طويلة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح، والذي يدعى جايمي بابون، أن "الفرعون المصري" أفصح له من قبل أنه يفضل اللعب لريال مدريد عن برشلونة.

وكيل محمد صلاح يرد

من جانبه، نفى رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، ما تردد حول رغبته في الرحيل إلى أحد أندية الدوري الإسباني.

وردا على سانتي أونا، كتب عباس تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "من أين لك هذا من إن لم يكن حتى محمد وأنا لم نناقش هذا الأمر؟ أرجوك أخبرنا".

يشار إلى أن محمد صلاح قضى 6 سنوات حتى الآن مع ليفربول، وفاز مع "الريدز" بلقبي دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.

وفي عام 2017، وصل صلاح إلى ليفربول مقابل 39 مليون يورو بعد موسمين ناجحين مع روما، وأثبت نفسه مع ليفربول بتسجيل 178 هدفا في 293 مباراة.

وسجل "الفرعون المصري" هذا الموسم 22 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة حتى الآن هذا الموسم، لكن فريقه المتعثر يجد نفسه في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 24 نقطة خلف أرسنال متصدر الدوري.