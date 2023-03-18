شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: بعض لاعبى المنتخب الأولمبى يواجهون مشكلة فى السفر لزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إن بعض اللاعبين يواجهون مشكلة في السفر لزامبيا لخوض مواجهة الإياب من المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأوضح ميكالى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب ودية السودان، إن بعض اللاعبين يواجهون مشاكل في السفر بسبب ارتباطاتهم بالتعليم في مراحل مختلفة، موضحا أنه يحاول حل هذه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة حتى يتمكن المنتخب من السفر بكامل أسلحته.

وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره السوداني بهدف دون رد سجله مصطفى سعد ميسى في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، فى إطار الاستعداد لمباراتى زامبيا بتصفيات أفريقيا.

حاول لاعبو المنتخب الأولمبى تهديد مرمى المنتخب السودانى في أكثر من مناسبة وظهرت بعض الجمل الخططية من ميكالي للاعبيه لكن غابت الدقة في انهاء الهجمات. وفي نهاية الشوط الأول، مرر أسامة فيصل كرة عرضية لمصطفى سعد ميسى الذى نجح في وضعها في شباك المنتخب السودانى. وفي الشوط الثانى حاول الفراعنة إضافة الهدف الثاني بعدما وصل المهاجمون إلى مرمى المنتخب السودانى في العديد من المناسبات لكن النتيجة بقت على حالها.

وضم التشكيل كلاً من: على الجابري فى حراسة المرمي - احمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد وخاتم محمد حسن فى خط الدفاع - ومحمود جهاد وعبد الغني محمد ومحمد شحاته فى خط الوسط - ومصطفى ميسى وعماد ميهوب تحت رأس الحربة أسامة فيصل.

وتعتبر المباراة هى آخر تجارب المنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 ستة وهى البطولة المجمعة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة التأهل الرابعة من قارة أفريقيا.

خاض المنتخب الأوليمبي المباراة وسط غياب لاعبي الاهلى والزمالك وبيراميدز فيوتشر وعددهم 9 لاعبين لارتباطهم لمباريات انديتهم فى البطولات الافريقية ويهدف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني إلى إتاحة الفرصة لباقي اللاعبين لاكتساب حساسية المباريات والدفع بمن هو أفضل سواء من التسعة الغائبين أو من باقي القائمة ضمن التشكيل الأساسي المنتظر أن يخوض المباراة الرسمية أمام زامبيا وهذا هو الهدف الأساسي للجهاز.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي بعد أيام من لقاء الذهاب مع زامبيا مرة أخرى يوم 26 مارس فى لقاء العودة بزامبيا والفائز من مجموع المباراتين سوف يتأهل ضمن 7 منتخبات إلى البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والمقرر أن يضاف إليها المغرب المنتخب المستضيف للبطولة.

جهاز المنتخب الأوليمبي يضم كلا من: ميكالى مديرا فنيا وتياجو مدربا عاما ووائل رياض مدربا وسيد السويركي مدربا الحراس ومحمود حرب مديرا إداريا وياسر عبد العزيز منسقا اعلاميا وليونياردو مدربا للاحمال وبيدرو محللا للأداء والدكتور طارق سليمان رئيسا للجهاز الطبي ود. صلاح عاشور أخصائي إصابات وعلاج طبيعي وقاسم قدري أخصائي تأهيل وعمرو سلمان إداريا وخالد سرحان مترجما وعيد سليمان وعلاء سعيد ومحمد عيد للمهمات.