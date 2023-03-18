شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يهزمن الزهور في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الزهور بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحسم الأهلي في الفوز بثلاثة أشواط نظيفة ليستمر في تقديم عروضه الطيبة في مسابقة دوري سيدات الطائرة خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب حمدي الصافي.

ويواجه فريق سيدات طائرة الأهلي في المباراة المقبلة فريق الزهور ضمن منافسات الدوري.