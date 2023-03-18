شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للجمباز يحضر سيرك دو سوليه ويشيد بالتنظيم المصرى للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الياباني موريناري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، على حضور عروض سيرك دو سوليه العالمي الذي تستضيفه مصر باستاد القاهرة الدولي والذي يشهد مشاركة عدد من لاعبي الجمباز العالميين في العرض.

ورافق رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في زيارته لعروض سيرك دو سوليه كلا من: إيهاب أمين رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للجمباز وهبة البوريني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز ونهاد زايد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للجمباز، ومحمد علي عبد الحليم رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للجمباز، بالإضافة إلى جاني ماليت مديرة العلاقات العامة لسيرك دو سوليه، وشون ماكيون المخرج الفني لسيرك دو سوليه.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للجمباز بعرض دو سوليه والإمكانيات المتوفرة لهم من قبل الجانب المصري، وتأكيد قدرة مصر على إخراج أي عرض أو بطولة بشكل مشرف، خاصة أن مصر استضافت من فترة قصيرة بطولة العالم للجمباز ونالت إشادات واسعة، إلى جانب استضافة بطولة كأس العالم خلال أبريل المقبل.