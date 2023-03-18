حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 3 / 2023

أرسلت إدارة النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها.

يقترب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك ، من العودة إلى التدريبات الجماعية للزمالك، خصوصاً أنه كان يخضع لفحوصات طبية مستمرة طوال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض الذى طمئن الجهاز الفني على حالة اللاعب واستقرارها.