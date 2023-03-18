شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المغرب يهزم مصر بهدف نظيف ويتوج ببطولة شمال أفريقيا للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما، اليوم السبت، من نظيره المغربي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا.

وخسر المنتخب الوطني للشابات من الجزائر الخميس بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات بطولة شمال أفريقيا الودية للسيدات، المُقامة في تونس خلال الفترة الجارية والمقرر استمرارها حتى يوم 18 من شهر مارس الجاري.

وقبل ذلك حققت لاعبات منتخب مصر فوزا كبيرا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى افتتاح بطولة شمال أفريقيا، سجلتها كل من: نادية رمضان وحلا مصطفى وليلى سيف.

وحقق المنتخب المغربي لقب البطولة برصيد 7 نقاط، جناها من فوزين وتعادل، سقط في فخ التعادل الإيجابي خلال الجولة الأولى أمام الجزائر، بينما فاز في المباراة الثانية على تونس صاحب الأرض، وجدد اليوم فوزه على نظيره المصري بهدف نظيف.

وحصد منتخب الجزائر وصيف البطولة برصيد 7 نقاط جناها من فوزين وتعادل، سقط في فخ التعادل الإيجابي في الافتتاح أمام المغرب، ثم حقق الفوز على مصر بهدفين لهدف وتجديد فوزه في مباراة اليوم أمام منتخب تونس 4-2.

وأقيمت البطولة من ثلاث جولات أيام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين فى كل جولة، وافتتح منتخب مصر مشواره فى البطولة أمام تونس يوم 14 مارس، ثم الجزائر يوم 16 مارس، واختتم مشواره فى البطولة بمواجهة المغرب اليوم.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية، بقيادة عبد الفتاح عباس، قائمة تضم كلا من: كارين نادر زكى، ليلى سيف زاهر، مى مجدى، ندى خالد، نورا خالد، هدى أحمد شكرى، فرح هشام، ملك إسلام عادل، كاميليا مصطفى سويلم، فاطيما حسن القيعى، هنا سليمان، تانيا مصطفى، حبيبة عمر، مايا إيهاب، جودى عماد، حبيبة عصام، هانيا عصام حمودة، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى، فرحة الجارحى، نادية أحمد رمضان، حبيبة عماد، نورهان عاشور، نور نهاد، كنزى مجدىى رودينا عبدالرسول، عزة فولى، دانا كريم وجيدا المستكاوي.