شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجتمع غدا لبحث أسباب الخروج من دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعا في السادسة مساء غد الأحد لبحث أسباب خسارة الفريق الأبيض من شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة.

وكشف سليمان وهدان، فى تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة نادى الزمالك سيبحث أسباب الخسارة والخروج من البطولة الأفريقية وتراجع مستوى بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، وعدم تقديمهم الإضافة المطلوبة مع الفريق الأبيض.

واتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أول قرار بعدما عادت بعثة الفريق صباح اليوم، السبت إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة وربع مساء الأحد 26 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وفى حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى سيلعب الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.