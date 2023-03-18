مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي ويصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي



صعد مانشستر سيتي بقوة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن اكتسح شباك ضيفه بيرنلي بستة أهداف دون رد السبت في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.



أقيمت المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي وكالعادة لعب هداف الفريق، النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند دور البطولة وسجل ثلاثية خاطفة "هاتريك للمباراة الثانية توالياً" في الدقائق (32 – 35 – 59) وفي الدقيقة 62 تمكن بطل العالم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من إحراز الهدف الرابع لتنهار تماماً معنويات لاعبي بيرنلي وتنعدم أي قدرة دفاعية لهم فتمكن البديل الشاب كول بالمير من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 68.



وعاد ألفاريز وأحرز الهدف السادس لسيتي والثاني له في الدقيقة 73.



واستمرت مهرجانات مانشستر سيتي التهديفية حيث كان الفريق قد أسقط لايبتسيغ الألماني (7-0) في إياب الدور ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، ويومها أحرز هالاند خمسة أهداف.



(بي إن سبورت)