ساوثهامبتون يُسقط توتنهام في فخ التعادل

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتنص فريق ساوثهامبتون الذي يكافح من أجل تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" تعادلاً ثميناً من ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف لكل منهما السبت في إطار الجولة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



خرجت المباراة قوية ومثيرة حتى دقائقها الأخيرة من الجانبين وافتتح التسجيل توتنهام عن طريق لاعبه بيدرو بورو في الدقيقة 45+1 قبل أن يتعادل تشي آدمز لساوثهامبتون في الدقيقة 46 ثم تمكن قائد توتنهام وهدافه هاري كاين من وضع الضيوف في المقدمة مجدداً بهدف أحرزه في الدقيقة 65.



وفي الدقيقة 74 عزز إيفان بيريزيتش تقدم السبيرز بتسجيله الهدف الثالث.



وبعد أن ظن الجميع أن توتنهام اقترب من حصد النقاط الثلاث تمكن ثيو والكوت من إحراز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78 ثم أدرك جيمس وارد براوس التعادل لساوثهامبتون من ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.



ورفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع بعد أن تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل 15 انتصار و9 هزائم، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأخير.