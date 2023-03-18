الامارات | الجولة 20.. الأهلي يغرد في الصدارة والنصر يعود بأغلى انتصار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرد فريق شباب الأهلي في صدارة دوري أدنوك للمحترفين عقب فوزه على خورفكان بنتيجة 3-1، وخسارة العين أمام النصر الذي عاد بأغلى انتصار عقب فوزه على الزعيم بهدف دون مقابل ليبتعد عن مراكز الهبوط ويتأزم موقف العين في المنافسة بعد الابتعاد بفارق 5 نقاط.

البداية كانت بفريق شباب الأهلي الذي حافظ على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في افتتاح مباريات الجولة الـ 20 على استاد راشد في دبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 45 نقطة، بينما توقف رصيد "النسور" عند 21 نقطة.

وصعد فريق النصر إلى المركز العاشر في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إثر فوزه الثمين أمس بهدف نظيف خارج ملعبه على مستضيفه العين، إذ وضع «العميد» النقطة 20 في رصيده، مبتعداً قليلاً عن دائرة الخطر، في المقابل تجمدت نقاط «الزعيم» عند 40 في المركز الثاني مؤقتاً.

وانتفض فريق دبا في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين وحقق ثاني فوز له في الموسم الجاري، وكان على حساب مضيفه بني ياس بثنائية نظيفة، ليصل إلى النقطة الثامنة في الترتيب، بينما ظل بني ياس بـ19 نقطة، ويتأزم موقفه بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ الجولة 14، عندما فاز على خورفكان، حيث خسر في خمس مباريات بما فيها لقاء أمس.

وعاد فريق الوحدة إلى الانتصارات سريعاً عقب الخسارة التي تلقاها الجولة الماضية أمام العين، حيث نجح في الفوز على الظفرة بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد حمدان بن زايد، ليعود الوحدة إلى المنافسة، ويحافظ على آماله في التتويج باللقب، بينما تأزم موقف الظفرة الذي خسر فرصة جديدة على أرضه من أجل حصد نقاط المباراة

استعاد الشارقة نغمة الانتصارات بعد فوزه الثمين على ضيفه البطائح بثلاثة أهداف نظيفة ورفع الشارقة رصيده إلى 38 نقطة محافظا على مركزه الخامس، محققا انتصاره رقم 11 في الدوري، بعدما كان قد تعثر في الجولات الثلاث الماضية بخسارتيه أمام خورفكان والجزيرة على التوالي في الجولتين 17 و18 وتعادل مع الوصل في الجولة 19.

وحافظ عجمان، على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم أمام الجزيرة، بعدما تعادل معه 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد راشد بن سعيد وتعد المرة الأولى، التي لم يخسر فيها عجمان من الجزيرة في موسم واحد خلال الدوري منذ أن التقيا للمرة الأولى في موسم 2008-2009 لدوري المحترفين.

وفي أخر المباريات عاد الوصل بنقطة ثمينة من اتحاد كلباء عقب التعادل بهدف دون مقابل، ليصل الوصل إلى النقطة 40 مشاركا العين والوحدة في نفس الرصيد وبفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر