الجولة الحاسمة.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

اشتعلت مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بتعادل الهلال السوداني مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت بالعاصمة الخرطوم، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الأهلي قد عوّض هزيمته القاسية بخماسية أمام صن داونز بفوز عريض على القطن في الكاميرون برباعية نظيفة، مساء الجمعة.

وأصبح التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة متاحًا أمام كتيبة المدرب مارسيل كولر، شريطة تحقيق الفوز على الهلال في القاهرة بهدف دون تلقي شباك المارد الأحمر أهدافًا، أو الفوز بفارق هدفين.

وكانت الفرصة سانحة أمام الهلال السوداني لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة، ولكن أطهر الطاهر أهدر ركلة جزاء في وقت قاتل من المباراة أشعلت المجموعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

صن داونز - 11 نقطة

الهلال - 10 نقاط

الأهلي - 7 نقاط

القطن - بلا نقاط

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للمعلن حتى الآن، فإن المباراة التي ستقام في ملعب القاهرة الدولي، ستنطلق في الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسودان، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد آخر لانطلاق المباراة، على أن تبدأ في السادسة أو التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة

ستذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فضائيًا.

وستنقل المباراة ايضا على البث الأرضي من خلال قناة تايم سبورتس بصورة مجانية.