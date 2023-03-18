شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: لعبنا أمام السودان بـ"تشكيلين" لهذا السبب.. ونثق فى تجاوز زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن مكاسب فوز الفراعنة على السودان في الودية التي جمعتهما اليوم استعدادا لمباراتى زامبيا.

وقال ميكالى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، عقب اللقاء، إنه حرص على اللعب بتشكيلين في المباراة لمنح أكبر عدد من اللاعبين الفرصة قبل احتكاك زامبيا المهم في التصفيات الأفريقية.

وأوضح المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن المجموعة التي خاضت الشوط الأول حصلت على فرص كثيرة من قبل، وكان لا بد من منحهم الفرصة في مباراة اليوم الودية للوقوف على إمكانياتهم، خاصة أن هناك تناغما بين قدرات اللاعبين ومدى إدراكهم للتعليمات الفنية والخططية.

وأضاف: "الشوط الثانى شهد حصول بعض اللاعبين على الفرصة للمرة الأولى، هناك سرعة استيعاب كبيرة لدى اللاعبين، كانت لدينا مشكلة في إنهاء الهجمات، واللاعب المصري لديه قدرات فنية كبيرة".

واختتم ميكالى: "مباراتى زامبيا في غاية الأهمية، تحدثت مع اللاعبين عن المباراة ومدى أهميتها لهذا الجيل، لدينا ثقة كبيرة في التأهل ونسعى جاهدين للتأهل لنهائيات أفريقيا ومن ثم الأولمبياد".

فاز المنتخب الأولمبي على نظيره السوداني بهدف دون رد سجله مصطفى سعد ميسي في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، فى إطار الاستعداد لمباراتى زامبيا بتصفيات أفريقيا.

حاول لاعبو المنتخب الأولمبى تهديد مرمى المنتخب السودانى في أكثر من مناسبة وظهرت بعض الجمل الخططية من ميكالي للاعبيه، لكن الدقة غابت في إنهاء الهجمات. وفي نهاية الشوط الأول، مرر أسامة فيصل كرة عرضية لمصطفى سعد ميسى الذى نجح في وضعها في شباك المنتخب السودانى. وفي الشوط الثانى حاول الفراعنة إضافة الهدف الثاني بعدما وصل المهاجمون إلى مرمى المنتخب السودانى في العديد من المناسبات لكن بقت النتيجة على حالها.

وضم التشكيل كلاً من: على الجابري فى حراسة المرمي - احمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد وخاتم محمد حسن فى خط الدفاع- ومحمود جهاد وعبد الغني محمد ومحمد شحاته فى خط الوسط - ومصطفى ميسى وعماد ميهوب تحت رأس الحربة اسامة فيصل.

وتعتبر المباراة هى آخر تجارب المنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المجمعة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة التأهل الرابعة من قارة أفريقيا.

خاض المنتخب الأوليمبي المباراة وسط غياب لاعبي الاهلى والزمالك وبيراميدز فيوتشر وعددهم 9 لاعبين لارتباطهم لمباريات انديتهم فى البطولات الافريقية ويهدف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالي، المدير الفني، إلى إتاحة الفرصة لباقي اللاعبين لاكتساب حساسية المباريات والدفع بمن هو أفضل سواء من التسعة الغائبين أو من باقي القائمة ضمن التشكيل الأساسي المنتظر أن يخوض المباراة الرسمية أمام زامبيا وهذا هو الهدف الأساسي للجهاز.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي بعد أيام من لقاء الذهاب مع زامبيا مرة أخري يوم 26 مارس فى لقاء العودة بزامبيا والفائز من مجموع المباراتين سوف يتأهل ضمن 7 منتخبات إلى البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقرر أن يضاف إليها المغرب المنتخب المستضيف للبطولة .

جهاز المنتخب الأوليمبي يضم كلا من: ميكالى مديرا فنيا وتياجو مدربا عاما ووائل رياض مدربا وسيد السويركي مدربا الحراس ومحمود حرب مديرا إداريا وياسر عبد العزيز منسقا إعلاميا وليونياردو مدربا للاحمال وبيدرو محللا للأداء والدكتور طارق سليمان رئيسا للجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي إصابات وعلاج طبيعي وقاسم قدري أخصائي تأهيل وعمرو سلمان إداريا وخالد سرحان مترجما وعيد سليمان وعلاء سعيد ومحمد عيد للمهمات.