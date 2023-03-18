شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يوافق على إدارة على ماهر مباريات فيوتشر الأفريقية بعد بدء دورة الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في أول رد فعل إيجابى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تجاه رخص التدريب المصرية التي عادت مؤخرا، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الكاف لتواجد على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، داخل الملعب غدا الأحد أثناء مباراته المقبلة بالكونفدرالية أمام أسكو دى كارا التوجولى باستاد السلام، بعدما قاده طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

وبدأ علي ماهر إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية A، وذلك بالمشاركة في الدورات التدريبية المقامة باتحاد الكرة تحت إشراف الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد.



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وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وأسكو كارا في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بتوجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ويبحث أبناء علي ماهر عن حصد ثلاث نقاط ثمينة داخل الديار في انتظار تعثر الجيش الملكي لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة، ومنح علي ماهر لاعبي فيوتشر، راحة قصيرة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط مباريات الفترة الماضية، وذلك قبل استئناف التدريبات استعدادا لبطل توجو.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وأسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.