شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تتوج ببطولة الجمهورية لسيدات الاسكواش بعد الفوز على روان العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية أمينة عرفي، بطلة العالم لناشئات الاسكواش، بلقب بطولة الجمهورية للسيدات، وفازت صاحبة الـ 15 عاما على منافستها روان العربي المصنفة السابعة عالميا في المباراة النهائية، بنتيجة 3-1.

وبذلك أصبحت أمينة عرفي، أصغر لاعبة مصرية تتوج ببطولة الجمهورية عن منافسات السيدات، خاصة أنها تخوض منافسات أكبر من مرحلتها العمرية مع اللاعبات المحترفات.

وأصبحت البطلة المصرية، مهددة بعدم تمثيل مصر في بطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها في أستراليا يوليو المقبل.

وكان الاتحاد المصري للاسكواش قد حدد في خطاب رسمي في أول فبراير الماضي، معايير اختيار لاعبي المنتخب، مع استثناء أمينة عرفي من التصفيات باعتبارها بطلة العالم، قبل أن يصدر اتحاد الاسكواش خطابا جديدا يشترط من خلاله ضرورة مشاركة جميع اللاعبين، من بينهم أمينة عرفي في بطولة الجمهورية تحت 19 سنة المقرر إقامتها بمصر خلال شهر مارس الجاري.

وكانت أمينة عرفي قد سجلت بمنافسات بطولة الجمهورية لسيدات الاسكواش، بعد تقدمها في التصنيف العالمي وخوض منافسات بطولات المحترفين، وهو ما يضع البطلة المصرية تحت ضغط المشاركة في بطولتي جمهورية للناشئات والسيدات معا حتى تضمن التأهل للمشاركة مع المنتخب في بطولة العالم.

يذكر أن الاتحاد الدولي للاسكواش يتيح للبطلة المصرية المشاركة في منافسات الفردي ببطولة العالم باعتبارها حامل اللقب عن آخر نسخة، غير أن مشاركتها في المنتخب تخضع لتنظيم الاتحاد المصري للاسكواش.