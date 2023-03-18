شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الجيش والملكى وبيراميدز بسبب تغيير الساعة في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب تعديل السلطات المغربية الساعة في البلاد مع حلول شهر رمضان المبارك، في تأخير انطلاق مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، طبقا بتوقيت القاهرة، لتصبح في العاشرة مساء بدلا من التاسعة.

وقررت السلطات المغربية تأخير الساعة في البلاد لمدة ساعة بداية من منتصف الليل، ليكون فارق التوقيت ساعتين بدلا من ساعة واحدة، حيث ستكون المواجهة في الثامنة بتوقيت الرباط العاصمة المغربية، العاشرة بتوقيت القاهرة.