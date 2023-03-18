شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من قندوسي بعد تعادل الهلال وصن داونز وإحياء فرص تأهل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الأهلي ، على إحياء فرص فريقه فى الصعود إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل صن داونز مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب قندوسي عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله حمدا كثيرا".



قندوسي

وجدد صن داونز الجنوب إفريقي أمل الأهلي في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الأخير مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأجل تحديد البطاقة الثانية المتأهلة ألى دور الثمانية الأفريقي إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة فيما تأجل حسم البطاقة الثانية بين الأهلي والهلال السوداني إلى الجولة الأخيرة التي تجمعهما على استاد القاهرة نهاية مارس الجاري بناء على نتيجة المباراة التي ستقام يوم 31 مارس.

ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة إيجابية في لقاء الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني لضمان التأهل إلى ربع النهائي سواء بهدف نظيف أو هدفين أو أكثر، على أن تصبح نتيجة الفوز بفارق بهدفين للأهلي في حال استقبال هدف في مباراة الجولة الأخيرة، مثلا بنتيجة 3 / 1 أو 4 / 2، وهكذا لأنه مع فوز الأهلي سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة في نتيجة مباراتي الأهلي والهلال بالقاهرة والسودان.

وبما أن الهلال فاز بهدف نظيف في موقعة الخرطوم، فإن الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة دون استقبال أهداف في مرماه أو الفوز بفارق هدفين اذا ما استقبل أهداف، ووقتها سيستفيد الأهلي من فارق الأهداف حال التساوي في المواجهات المباشرة اذا ما انتهت موقعة الجولة السادسة بفوز الأهلي بهدف نظيف لاسيما وأن الفريقين متساويين حتى الآن في فارق الأهداف التي سجلاها الفريقين والتي استقبلتها شباكهما، والفوز في المواجهة الأخيرة ستمنح الأهلي أفضلية في فارق الأهداف حال التساوي في المواجهات المباشرة.

وسجل الأهلي 11 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف وله 3 أهداف وبنفس الأهداف يتساوى الهلال الذي سجل 6 أهداف واستقبل 3 أهداف وله 3 أهداف ولكن سيتفوق الأهلي.