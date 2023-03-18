ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادل الهلال وصن داونز.. وفرص تأهل الأحمر لربع النهائي

الشارقة - اميمة ياسر - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل لفريق، نتيجة مباراة الهلال السوداني وصن داونز التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم صن داونز في الدقيقة 68 عن طريق تسديدة من كرة ثابتة، يتصدى لها أبو عشرين ولكنها تسقط من يده، ويُتابعها خوليسو موداو الذي يُسدد الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة 72 تعادل للهلال السوداني عن طريق محمد عبد الرحمن الذي ضغط على حارس صن داونز ويستخلص الكرة منه ويُسددها في المرمى.

وأهدر أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

وحافظ الأهلى على آماله فى التأهل وتجددت فرصه فى الصعود، وذلك بعد فوزه على القطن الكاميروني.

فرص الأهلي في التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

يودع الأهلي البطولة بشكل رسمي في حال التعثر أمام الهلال سواء بالخسارة أو التعادل، في الجولة السادسة أحد يومي 31 مارس الجاري و1 إبريل المقبل.

ويحتاج الأهلي، للفوز أمام الهلال بهدف نظيف، للوصول إلى النقطة العاشرة بالتساوي مع الفريق السوداني وكذلك التساوي في المواجهات المباشرة "1-0" لكل منهما، من أجل التأهل بفارق الأهداف.

أما في حال تمكن الهلال من هز شباك الأهلي بهدف، سوف يحتاج الفريق الأحمر للفوز بفارق هدفين أي بنتيجة 3-1، على سبيل المثال.