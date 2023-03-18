الامارات | الهلال السوداني يخذل جمهوره ويبث الفرح في عشاق الأهلي المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبقى فريق صن داونز الجنوب الأفريقي على حظوظ الأهلي المصري في التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1 /1 مع مضيفه الهلال السوداني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات للبطولة القارية.

وعلى ملعب الهلال، تقدم صن داونز بهدف عن طريق خوليسو موداو في الدقيقة 67 وبعدها بخمس دقائق أدرك محمد عبد الرحمن يوسف التعادل لأصحاب الأرض.

وكانت الفرصة سانحة أمام الهلال لخطف الفوز وبطاقة التأهل لكن طاهر الطاهر أهدر ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وبعد أن ضمن تأهله لدور الثمانية، رفع صن داونز رصيده في الصدارة إلى 11 نقطة مقابل عشر نقاط للهلال في المركز الثاني ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب بدون رصيد.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات يستضيف الأهلي فريق الهلال ويلتقي صن داونز مع القطن.

وكان الأهلي اكتسح مضيفه القطن بأربعة أهداف دون أمس الجمعة.

وخسر الأهلي أمام الهلال في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وبالتالي يحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدف لكي يعبر إلى دور الثمانية، حيث سيتساوى الفريقان حينها برصيد عشر نقاط لكل منهما لكن الأهلي سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة، بينما يحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام الأهلي ليعبر إلى الدور التالي من البطولة القارية.