شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2006 يهزم الأهلي 1 / 0 فى قمة الشباب بدوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك مواليد 2006 على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على جمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز أيمن أمير عبد العزيز هدف الزمالك الوحيد في قمة الشباب فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2006: سيد حنفى مدرباً، ناجي فضل وإسماعيل نوح آدم مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز " بوكس " مدرب حراس مرمى، خالد عمران إداريا ومحمود سعيد أخصائى تأهيل وإصابات، فيما يقود الأهلي سيد غريب مديرا فنيا.