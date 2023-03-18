جهاز الفراعنة يحضر ودية المنتخب الأولمبي والسودان

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القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ودية المنتخب الأولمبي أمام نظيره السوداني، والتي تجمع المنتخبين اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، في إطار الاستعدادا لمباراتى زامبيا بتصفيات أفريقيا.

وتعد ودية الأوليمبي والسودان آخر تجارب المنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا الأربعاء المقبل، فى ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المجمعة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل مباشرة، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة التأهل الرابعة من قارة أفريقيا.

وضم التشكيل كلاً من: على الجابري فى حراسة المرمي - احمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد وخاتم محمد حسن فى خط الدفاع- ومحمود جهاد وعبد الغني محمد ومحمد شحاته فى خط الوسط - ومصطفي ميسى وعماد ميهوب تحت رأس الحربة أسامة فيصل.

ويخوض المنتخب الأوليمبي المباراة وسط غياب لاعبي الاهلى والزمالك وبيراميدز فيوتشر وعددهم 9 لاعبين لارتباطهم لمباريات انديتهم فى البطولات الافريقية ويهدف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني إلى إتاحة الفرصة لباقي اللاعبين لاكتساب حساسية المباريات والدفع بمن هو أفضل سواء من التسعة الغائبين أو من باقي القائمة ضمن التشكيل الأساسي المنتظر أن يخوض المباراة الرسمية أمام زامبيا وهذا هو الهدف الأساسي للجهاز .

ويلتقي المنتخب الأوليمبي بعد أيام من لقاء الذهاب مع زامبيا مرة أخري يوم 26 مارس فى لقاء العودة بزامبيا والفائز من مجموع المباراتين سوف يتأهل ضمن ٧ منتخبات إلى البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقرر أن يضاف إليها المغرب المنتخب المستضيف للبطولة .

جهاز المنتخب الأوليمبي يضم كلا من: ميكالى مديرا فنيا وتياجو مدربا عاما ووائل رياض مدربا وسيد السويركي مدربا الحراس ومحمود حرب مديرا إداريا وياسر عبد العزيز منسقا اعلاميا وليونياردو مدربا للاحمال وبيدرو محللا للأداء والدكتور طارق سليمان رئيسا للجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي إصابات وعلاج طبيعي وقاسم قدري أخصائي تأهيل وعمرو سلمان إداريا وخالد سرحان مترجما وعيد سليمان وعلاء سعيد ومحمد عيد للمهمات .