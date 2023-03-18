شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الأهلي لربع نهائي الأبطال بعد "هدية" تعادل صن داونز والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأهلي هدية ثمينة من نادي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تعادل الأخير مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتأجل تحديد البطاقة الثانية المتأهلة لدور الثمانية الأفريقي إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات الأفريقي.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة التى تجمعهما باستاد القاهرة نهاية مارس الجارى.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة إيجابية فى لقاء الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني لضمان التأهل لربع النهائي، سواء بهدف نظيف أو هدفين أو أكثر، على أن تصبح نتيجة الفوز بفارق هدفين للأهلي فى حال استقبال الأهلي أهدافا فى مباراة الجولة الأخيرة، مثلا بنتيجة 3 / 1 أو 4 / 2، وهكذا لأنه مع فوز الأهلي سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة فى نتيجة مباراتي الأهلي والهلال بالقاهرة والسودان.

وباعتبار الهلال فاز بهدف نظيف فى موقعة الخرطوم، فإن الأهلي يحتاج للفوز بأى نتيجة دون استقبال أهداف فى مرماه أو الفوز بفارق هدفين إذا ما استقبل أهدافا، ووقتها سيستفيد الأهلي من فارق الأهداف حال التساوى فى المواجهات المباشرة، إذا ما انتهت موقعة الجولة السادسة بفوز الأهلي بهدف نظيف، لاسيما أن الفريقين متساويان حتى الآن فى فارق الأهداف التى سجلاها واستقبلتها شباكهما، فى الوقت الذى يمنح الفوز فى المواجهة الأخيرة الأهلي أفضلية فى فارق الأهداف حال التساوي فى المواجهات المباشرة.

وسجل الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكه 8 وله 3 أهداف فارق، وبنفس الأهداف يتساوى الهلال الذى سجل 6 أهداف واستقبل 3 أهداف وله 3 أهداف، ولكن يتفوق الأهلي فى فارق الأهداف حال الفوز فى موقعة استاد القاهرة.