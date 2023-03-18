شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيبى: مواجهة فريقى السابق "صعبة" وبيراميدز هدفه الفوز فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المغربي محمد الشيبي، مدافع نادى بيراميدز، إن المواجهة التي تجمعه بفريقه السابق الجيش الملكي المغربي فى إطار لقاءات مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لها أسلوب خاص، وذكريات بالنسبة له كونه يواجه فريقه السابق وسيلعب أمام جماهير اعتاد اللعب أمامها خلال السنوات الماضية، ولكن فى النهاية هو حاليا لاعب محترف فى صفوف بيراميدز، وانتماؤه للفريق الذى يلعب فى صفوفه، متمنيا أن يحقق الانتصار لفريقه وأن يعود للقاهرة بالثلاث نقاط والتأهل وصدارة المجموعة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة مساء الأحد باستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فى خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، فى مباراة الفوز بها يعني التأهل فى صدارة المجموعة.

وأشار الشيبي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه يعلم جيدا مدى صعوبة المباراة فى ظل معرفته بجميع عناصر الجيش الملكي ومدى قوتهم وكذلك الدعم الجماهيرى الكبير المتوقع في ملعب الأمير مولاي عبد الله، ولكن فى النهاية بيراميدز فريق كبير ويمتلك أفضل العناصر والخبرات ولديهم هدف واحد وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط وبطاقة التأهل للدور التالي في البطولة التي يسعى الفريق لحصد لقبها في النهاية.

وشدد الشيبى على أن الفريق جاهز وسعيد بالعودة مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب الإصابة ويسعى للتعويض ومساعدة بيراميدز في حجز مكانه بالأدوار التالية من البطولة.