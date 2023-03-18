شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستكشف المصرى البورسعيدى قبل مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر رحلة استشكاف فريق المصري البورسعيدى بمشاهدة مبارياته فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، بحثاً عن انتصار جديد فى مواجهة الفريقين المقبلة بكأس رابطة الأندية المحترفة، لاسيما أن كتيبة حسام حسن نجحت فى خطف التعادل السلبى من أنياب المارد الأحمر فى مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري.

وصلت بعثة النادى الأهلى للقاهرة اليوم الأحد قادمة من الكاميرون بعد خوض مباراة القطن بمدينة جاروا فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعادت البعثة للقاهرة بعد قضاء ما يقرب من 12 يوماً خارج الديار حيث خاض الأحمر مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا السبت الماضي في الجولة الرابعة، والتي خسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وقضى الفريق عدة أيام في جنوب أفريقيا ثم سافر إلى الكاميرون الأربعاء الماضي لخوض مباراة القطن أمس التى فاز بها برباعية دون رد.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.