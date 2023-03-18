شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوقع عقود احتراف لـ أحمد الفقى ويوثق عقود الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على قبول اعتذار اللاعب أحمد محمد الفقى وتوقيع عقود احتراف معه لمدة 5 سنوات.

وكان اللاعب ، الذي يشغل مركز المساك، قد سافر بولندا دون إذن النادى، وعاد قبل يومين بعد رحلة غير موفقة، وتأكده أن النادى هو البوابة الآمنة للاحتراف.

ويأتى انضمام أحمد الفقى ضمن سياسة مجلس إدارة شركة غزل المحلة للحفاظ على مواهب قطاع الناشئين، حيث قام بتوقيع عقود مع بعض اللاعبين المتميزين خلال الفترة الماضية، أبرزهم مجدى عبد الحليم مواليد 2006 و محمد على إبراهيم مواليد 2005 و علاء عبدالله مواليد 2003 ومحمد ربيع عبد الرسول مواليد 2002 و أحمد محمد مواليد 2002 و محمد صلاح فتح الله مواليد 2007 و مصطفى حامد محمد مواليد 2001 و علاء الدين محمد مواليد 2003 و تشارليز من مواليد 2005 و إسلام إبراهيم محمد مواليد 2003 و جبريل اورك مواليد 2001 و يوسف محمود مواليد 2004 و مصطفى أسامة مواليد 2002 و عاطف حسن مواليد 2005 و محمود عبد العزيز أمين مواليد 2002 و أحمد فوزى الربيعى مواليد 2003 و ياسر مختار احمد مواليد 2002 و محمد نبيه مواليد 2006 و عبد الرحمن عاطف يوسف مواليد 2001 و حسام حسن مواليد 2001.