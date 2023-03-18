شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي لودية السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم تشكيله الأساسي لمباراة اليوم الودية مع نظيره السوداني والتى تنطلق فى تمام الساعة السادسة مساء باستاد الجبل الأخضر والمقاولون العرب وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

يضم التشكيل كلاً من: على الجابري فى حراسة المرمي - احمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد وخاتم محمد حسن فى خط الدفاع- ومحمود جهاد وعبد الغني محمد ومحمد شحاته فى خط الوسط - ومصطفي ميسى وعماد ميهوب تحت رأس الحربة اسامة فيصل.

وتعتبر المباراة هى آخر تجارب المنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 ستة وهى البطولة المجمعة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة التأهل الرابعة من قارة أفريقيا.

يخوض المنتخب الأوليمبي المباراة وسط غياب لاعبي الاهلى والزمالك وبيراميدز فيوتشر وعددهم 9 لاعبين لارتباطهم لمباريات انديتهم فى البطولات الافريقية ويهدف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني إلى إتاحة الفرصة لباقي اللاعبين لاكتساب حساسية المباريات والدفع بمن هو أفضل سواء من التسعة الغائبين أو من باقي القائمة ضمن التشكيل الأساسي المنتظر أن يخوض المباراة الرسمية أمام زامبيا وهذا هو الهدف الأساسي للجهاز .

وتجدر الاشارة الى أن الجهاز الفني كان قد أعلن عن قائمة تضم 32 لاعبا استعدادا لزامبيا وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: "علي الجابري- يوسف نادر- محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: "محمد أشرف- حسام عبد المجيد- محمد طارق-حاتم محمد "سكر"- محمد مغربي- محمد سمير - محمد حمدي- أحمد عيد- عمر فايد- - أحمد- سيد عبد النبي- إياد العسقلاني".

خط الوسط: "أحمد نبيل "كوكا"- رأفت خليل- محمد حسام "بيسو"- مصطفى سعد "ميسي"- إبراهيم عادل- محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج- عربي بدر- محمد شحاتة- محمود جهاد- عبد الرحمن عاطف- عبد الغني محمد- علي زعزع- مصطفى أشرف".

خط الهجوم: "أسامة فيصل- أحمد عاطف- عبد الرحمن عاطف أجويرو".

ويلتقي المنتخب الأوليمبي بعد أيام من لقاء الذهاب مع زامبيا مرة أخري يوم 26 مارس فى لقاء العودة بزامبيا والفائز من مجموع المباراتين سوف يتأهل ضمن ٧ منتخبات إلى البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقرر أن يضاف إليها المغرب المنتخب المستضيف للبطولة .

وحرص د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر المنتخب الأوليمبي أمس بصحبة جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووافق وزير الشباب والرياضة الداعم للمنتخبات الوطنية على رغبة الجهاز الفني بالسفر إلى زامبيا بطائرة خاصة لتهيئة الاجواء الايحابية للمنتخب خلال رحلته التى ستتزامن مع شهر رمضان الكريم .

وتعاهد اللاعبون والجهاز الفنى للمنتخب خلال لقائهم مع وزير الشباب والرياضة ببذل قصارى جهدهم من أجل الدفاع باستماته عن الحلم الأوليمبي ومواصلة المسيرة نحو رسم الابتسامة على وجوه المصريين .

ويتابع الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب كافة التفاصيل الترتيبات من خلال تواجده المستمر مع المنتخب فى معسكره الجاري ، ويقوم محمود حرب المدير الإداري بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولى اتحاد الكرة بإنهاء كافة إجراءات وترتيبات السفر بالطائرة الخاصة.

وتجدر الاشارة الى أن جهاز المنتخب الأوليمبي يضم كلا من : ميكالى مديرا فنيا وتياجو مدربا عاما ووائل رياض مدربا وسيد السويركي مدربا الحراس ومحمود حرب مديرا إداريا وياسر عبد العزيز منسقا اعلاميا وليونياردو مدربا للاحمال وبيدرو محللا للأداء والدكتور طارق سليمان رئيسا للجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي إصابات وعلاج طبيعي وقاسم قدري أخصائي تأهيل وعمرو سلمان إداريا وخالد سرحان مترجما وعيد سليمان وعلاء سعيد ومحمد عيد للمهمات .