شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 مارس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، شيكابالا يقترب من العودة لتدريبات الزمالك، بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من الكاميرون بعد الفوز على القطن،24 لاعبًا فى قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتى مالاوي بتصفيات أفريقيا .

24 لاعبًا فى قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتى مالاوي بتصفيات أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس، ويتخلله مباراتان أمام مالاوي يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

شيكابالا يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

يقترب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك ، من العودة إلى التدريبات الجماعية للزمالك، خصوصاً أنه كان يخضع لفحوصات طبية مستمرة طوال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض الذى طمئن الجهاز الفني على حالة اللاعب واستقراراها.

بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من الكاميرون بعد الفوز على القطن

وصلت بعثة النادى الأهلى للقاهرة منذ قليل، قادمة من الكاميرون بعد خوض مباراة القطن بمدينة جاروا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كولر يدرس منح الفرصة للبدلاء والوجوه الشابة فى بطولة رابطة الأندية

أستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على الدفع بعدد من الوجوه الشابة والبدلاء في بطولة كأس الرابطة التي يستهل منافساته فيها يوم 27 مارس الجاري بمواجهة المصري بإستاد برج العرب ، حيث ينوي المدير الفني منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء وكذلك العناصر الشابة الذين لم يشاركوا مع الفريق كثيراً الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات ، ويأتي في مقدمة ، هؤلاء اللاعبين ، على لطفي ومصطفى شوبير حارسي المرمى ورامي ربيعة ورأفت خليل ومحمد أشرف وشادي حسين وأحمد نبيل كوكا.

أشرف ريان مدرباً لـ إيسترن كومباني خلفًا لأبو بكر فودة

‏‎أعلن مسئولو إيسترن كومباني الرياضي، برئاسة المهندس نصر، التعاقد مع أشرف ريان وهو من أبناء النادي، لقيادة الفريق فى الموسم الحالي، خلفا لـ أبو بكر فودة، الذى اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق.

منصب مدير الكرة مرفوض فى الإسماعيلى بفرمان حمزة الجمل

رفض حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، وجود منصب مدير كرة فى جهازه الفني في التوقيت الحالي، بعد الاتفاق مع إدارة النادى على الاستقرار فى التوقيت الحالي على الجهاز الموجود من أجل إعادة الدراويش للمسار الصحيح.