شكرا لقرائتكم خبر عن "الدويتوهات" تعيد رونق الأهلى فى الأدغال الأفريقية بعد رباعية القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق الكرة بالنادى الأهلي آماله فى التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، بعد فوز عريض خارج الديار أمام القطن الكاميروني برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

استعاد الأهلي الثقة سريعا بعد خسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 الأسبوع الماضي، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا في مدينة جاروا الكاميرونية، يعزز به فرص تأهله بين الثمانية الكبار.

وسجل رباعية الأهلى بيرسى تاو هدفاً ومحمود كهربا هاتريك، وجاءت المباراة لتثبت أن الثنائيات هى طريق المارد الأحمر لاستعادة رونقه فى الأدغال الأفريقية، بعدما نجح الثنائى بيرسى تاو وكهربا فى إعادة الحيوية لخط هجوم المارد الأحمر، حيث تبادل كل منهما تسجيل الأهداف وصناعتها ليشكلان دويتو خطير.

وكان بيرسي أفضل لاعبي الاهلى أمام صن داونز، رغم الخسارة 5-2، حيث سجل هدفا وشكل خطورة كبيرة على مدار اللقاء، وشارك تاو في 78 دقيقة أمام القطن حيث سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، وسدد كرتين على المرمى، وله مراوغة واحدة ناجحة من إثنين.

وساهم تألق تاو مؤخرا في عودته لمنتخب جنوب إفريقيا بعد فترة غياب وانتقادات، حيث جاء ضمن قائمة البافانا بافانا، التي تستعد لخوض مباراتي ليبيريا الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم

وعلى نفس الوتيرة نجح الثنائى عمرو السولية ومروان عطية لاعبا خط الوسط فى إعادة الهيبة لمنتصف ميدان الاهلى سواء فى المساندة الهجومية أو التغطية الدفاعية ليثبت الثنائى أنهما أفضل ثنائى بالوقت الحالى يستطيع قيادة خط الوسط ببراعة.

ولعب مروان عطية أساسيا على حساب لاعبين مميزين بالفريق الأحمر، وهما حمدي فتحي وأليو ديانج وقدم مباراة كبيرة وكان أبرز لاعبي الفريق بعد ثنائي الهجوم محمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو.

يتربّع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، ويليه الهلال في الوصافة وجمع 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة، قبل المباراة المرتقبة بينهما في أم درمان، ويحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط في ترتيب المجموعة، بينما بقي القطن في المركز الأخير دون نقاط.

يحل نادي صن داونز ضيفًا ثقيلاً على الهلال السوداني، فى مباراة مصيرية تجمع بينهما بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.

الفريق الجنوب أفريقي يخوض لقاء اليوم بعد فوز عريض على النادي الأهلي بخمسة أهدافٍ مقابل هدفين، وضعه فى ربع نهائي دوري الأبطال مبكرًا، أما الهلال فيحتاج الفوز لحجز بطاقة التأهل الثانية.

المباراة تحمل أهمية كبرى للأهلي، حيث ينتظر خسارة أو تعادل الشقيق السوداني للحفاظ على الآمال فى الصعود، وذلك بعد فوزه على القطن الكاميروني.