شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأبيض والجيش الملكى بالأسود والأحمر فى موقعة الكونفدرالية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم بأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الجيش الملكي المغربي ونادى بيراميدز، فى إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي فى التاسعة مساء الأحد باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في إطار خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل ملابس الفريقين، حيث يرتدى بيراميدز الأبيض الكامل، ويظهر الحارس بالأخضر، بينما يرتدى الجيش الملكي زيه التقليدى الأسود فى الأحمر، ويرتدي الحارس البرتقالي الكامل.

وتم التأكيد كذلك على وصول الفريقين لملعب اللقاء قبل انطلاقه بقرابة ساعة ونصف على أقصى تقدير مع تسليم التشكيلات لمراقب المباراة بمجرد الوصول مباشرة.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، أكد إن الفريق جاهز لتقديم أفضل مبارياته أمام الجيش الملكي المغربي فى مواجهة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددا على أنه حضر إلى الرباط من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط التي تؤمن حظوظه في ضمان مقعده بالدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي فى التاسعة مساء الأحد باستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، في مباراة الفوز بها يعني التأهل في صدارة المجموعة.

وأشار باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه يحترم كثيرا فريق الجيش الملكي الذي يقدم كرة قدم متميزة، ولكن بيراميدز في المقابل فريق كبير وحضر إلى الرباط من أجل الفوز، ويثق بشدة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الانتصار وحصد أغلى ثلاث نقاط خارج الأرض، مشددا على أن اللاعبين لديهم الدافع والحماس اللازمين لتحقيق هذا الهدف، والكل جاهز تماما لتقديم مباراة طيبة، وسط أجواء من المتوقع أن تكون صعبة في ظل حضور جماهيري كبير متوقع في ملعب اللقاء.

وأكد باتشيكو أنه يعلم كل شيء عن الفريق المغربي ومباراة الدور الأول كانت قوية وبيراميدز كان الأفضل والأحق بالانتصار لولا بعد الأخطاء في التمركز خلال الضربات الثابتة، والتي حسمت في النهاية اللقاء بالتعادل، ومشيرا إلى أن مواجهة الأحد ستكون مختلفة وسيظهر بيراميدز بأفضل حالاته بعد تحليل المنافس بكل أحواله ومعرفة كل نقاط القوة والضعف به، ويثق في النهاية أن الفوز سيكون في صالح بيراميدز.

باتشيكو أوضح أن بيراميدز لديه الكثير من الغيابات المؤثرة في صفوفه، حيث أنه منذ اللحظة الأولى لتوليه المهمة لم يلعب مباراة واحدة مكتمل الصفوف في ظل إصابات وإيقافات متتالية وفي لقاء الجيش الملكي هناك غيابات مؤثرة للإصابة مثل رمضان صبحي وإسلام عيسى وفخري لاكاي، بجانب بلاتي توريه للإيقاف، ولكنه فى النهاية ورغم ذلك يثق في كل المجموعة المتواجدة فى المغرب وقدرتها على تقديم أفضل ما لديها في مواجهة الفريق المغربي القوي، والعودة بالثلاث نقاط وبطاقة التأهل للدور المقبل.