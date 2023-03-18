شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قائمة المنتخب لمواجهتى مالاوى فى تصفيات كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب الوطني لمعسكر شهر مارس والذي يشهد إقامة مباراتي مالاوي، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى تتوجه بعثة منتخب مصر لمالاوى؟

ج: حدد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 26 مارس الجارى موعداً للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024

س: ماهو موعد مباراتى مصر ومالاوى؟

ج: يلتقي منتخب مصر أمام مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

س: ما هى قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوى؟

ج: وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعباً:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

س: من أبرز اللاعبين المستبعدين من القائمة؟

ج: استبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من قائمة الفراعنة كلا من محمد عواد وأيمن أشرف وأفشة ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي.

س: كم عدد الحضور الجماهيرى فى مباراة مالاوى؟

ج: تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.

س: ماهو ترتيب مجموعة الفراعنة؟

ج: يتواجد منتخبي مصر ومالاوي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما إثيوبيا وغينيا، وتشهد المجموعة تساوى الـ4 فرق فى عدد النقاط بعد خوض كل منها مباراتين، برصيد 3 نقاط للجميع.