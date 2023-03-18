شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لا قلق من مستوى الأهلي والزمالك.. والمنتخب عالم منفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني والطبي للمنتخب سيكون فى تواصل دائم مع كل الأجهزة الطبية للاعبين الذين تم اختيارهم فى المعسكر لمعرفة حالة اللاعبين فى الوقت الحالي.

وأضاف فيتوريا فى المؤتمر الصحفى، أنه لا قلق من مستوى الأهلي والزمالك، وأن منتخب مصر عالم منفصل، ونعلم ظروف اللاعبين ونعلم أنهم على مقدرة من تمثيل المنتخب بشرف.

وعن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة قال فيتويرا، "كان لعدينا قائمة مبدئية مكتوب فيها 58 لاعبا، جزء المهاجمين كان اختيارى أنا، وهذا متوقف على مستوى اللاعب الفترة الماضية، واللاعب يكون على علم بأسلوبنا وأفكارنا بالنسبة للمنتخب، وهذا متوقف على مستوى المنافسة اللى اللاعب بيشارك فيه، وكل ده بيأثر كتير على اتخاذ القرار، لحسن الحظ كان في عد كبير من المهاجمين متاحين ليا اختار بينهم، وعلشان أنهي الحديث الاختيار هو اختياري بحسب المعايير اللي حطينها لاختيار المهاجمين".

وأضاف مدرب المنتخب، "أتابع لاعبين كثيرين سن 18 و19 و20 سنة وبتابع المنتخب الأولمبي، أتمنى يكون في مشاركة من اللاعبين بجانب إن مستوى المنافسة يكون جيد، القائمة فيها عدد كبير من اللاعبين من سن 20 لـ25 سنة، بنحاول نعمل تركيبة تجمع اللاعبين الخبرة والشباب، وبتابع لاعيبة صغار في السن كتير".

وتابع، "علينا النظر إلى الوقع الخاص بنا عن طريق الإحصائيات ولا داعي إننا نخبي الحقيقة، في لاعيبة سنهم صغير دلوقتي وبيلعبوا لازم نحسن ظروف المنافسة ولازم نحسن أرضية الملاعب وخاصة ملاعب المباريات، محتاجين نحسن جزء كبير من فترة إعداد اللاعب وكذلك إعداد المدربين اللي بيطلعوا اللاعبين بعد كده، ولازم بشكل عام نبص على نقطة مهمة هي التنظيم بالنسبة للمسابقات الموجودة في البلد، ده مش رأيي الفردي ده متوقف على الواقع هنا، وأنا لما بتكلم على استثمار مش قصدي استثمار مادي لكن في العنصر البشري، أثق جدًا في كفاءة اللاعب المصري، وذلك لا يعني أن ما يحدث سيء لكن هناك أمور جيدة تحدث، أرى قوة موجودة في اللاعب المصري لكن إذا لم نعززها لن نستفيد بها".

وأكد فيتوريا أن المنتخب لديه رغبة كبيرة فى الفوز على مالاوي، ووضعت مع الجهاز الفنى قائمة تضم 24 لاعبا، والمعسكر ينطلق 20 مارس وينتهي 28، وأن اللاعبين المحترفين سيصلون أيام 20 و21، وبداية الشهر الفضيل فى رمضان بداية من 23 مارس، لذلك سيكون المعسكر فى ظروف خاصة ونظام معين، ومنها قمنا بتجهيز كل شئ.

وأشار إلى أن مباراة مالاوي خاصة ومختلفة للغاية، لأننا سنلعب فى مالاوي وقت الصيام فى الثالثة عصرًا، وبالطبع بالنسبة لنا الأجواء هناك مختلفة عن مصر، ولكن منتخب مصر جاهز لكل هذه المواقف.