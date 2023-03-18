الامارات | عودة كهربا إلى تشكيلة منتخب مصر لمواجهة مالاوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول اليوم محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي للتشكيلة النهائية التي ستخوض معسكرا الشهر الحالي قبل خوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. وسجل كهربا ثلاثية في فوز الأهلي 4-صفر على مضيفه كوتون سبور الكاميروني أمس في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الاتحاد عبر صفحته على موقع فيسبوك إن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة فيتوريا أعلن القائمة النهائية للاعبين الذين سيدخلون معسكرا الشهر الحالي يتخلله مباراتين أمام مالاوي يومي 24 و28 مارس اذار ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج.

وعاد كهربا البالغ عمره 28 عاما للملاعب في يناير الماضي بعد غياب طويل دام 15 شهرا للإيقاف ليتألق مع فريقه الأهلي قبل العودة لتشكيلة المنتخب المصري. وتحتل مصر المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن إثيوبيا ومالاوي وغينيا وكل منهم يملك نفس الرصيد بعد أول جولتين.

تشكيلة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي و محمد صبحي.

مدافعون: محمد هاني وهشام صلاح ومحمد حمدي وأحمد فتوح وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأسامه جلال.

لاعبو الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمود حمادة ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى فتحي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر ومحمد صلاح.

مهاجمون: مصطفي محمد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حسن "كوكا".