الامارات | تأهل منتخب الإمارات للكرة الشاطئية إلى ربع نهائي كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الإماراتي لكرة القدم الشاطئية فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس آسيا، بعد تغلبه على منتخب ماليزيا بنتيجة (5 – 3)، اليوم السبت، على ملعب جامتيم آرينا في مدينة بتايا التايلاندية.

وسجل أهداف المنتخب الإماراتي علي المحمدي "هدفين"، وأحمد بشر، ووليد بشر، وعبدالله عباس

وشهد المباراة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية.

وكانت الجولة الأولى التي أقيمت يوم أمس الأول قد شهدت فوز أبيض الشاطئية على أوزبكستان (4 – 0) ، وإيران على ماليزيا (14 – 5).

وضمن المنتخب الإماراتي الوطني والمنتخب الإيراني التأهل للدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية بعد وصولهما للنقطة السادسة، بينما تلاشت آمال المنتخبين الماليزي والأوزبكي في التأهل بعد خسارتهما في الجولتين الأولى والثانية.

ويلتقي المنتخب الإماراتي الإثنين مع منتخب إيران، فيما يواجه منتخب ماليزيا مع منتخب أوزبكستان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي الأربعاء والخميس 22 و23 مارس المقبلين، على أن تٌقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم 25، علماً بأن المباراة النهائية تقام يوم الأحد 26 مارس الجاري.