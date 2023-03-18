عودة كهربا وظهور وجه جديد.. فيتوريا يعلن قائمة الفراعنة لمباراتي مالاوي في تصفيات إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روى فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس، استعدادا لمواجهتي مالاوي يومى 24 و28 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للقائمة النهائية، منعم 7 لاعبين من الأهلى هم: محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا، فيما ضم من الزمالك كلا من محمد صبحى وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو.

كما شهدت القائمة تواجد وجه جديد بضم هشام صلاح ظهير أيمن نادي الاتحاد السكندري.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعباً:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حماده، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا، مع كل من مالاوي وإثيوبيا وغينيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط بعدما فاز في المباراة الأولى أمام غينيا وخسر في الثانية أمام أثيوبيا.