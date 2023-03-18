مجموعة الأهلي.. موعد مباراة الهلال وصن داونز اليوم في دوري الأبطال.. والفريق الجنوب إفريقي يلعب بالتشكيل الأساسي

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الهلال السوداني، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب "الهلال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، وفي رصيده 9 نقاط خلفًا لفريق صن داونز المتصدر برصيد 10 نقاط، والذي ضمن التأهل بشكل رسمي، فيما يأتي النادي الأهلي ثالثًا برصيد 7 نقاط وأخيرًا القطن الكاميروني بدون رصيد.

حسم فريق صن داونز الجنوب أفريقي تأهله بشكل رسمي إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على رأس المجموعة الثانية، حتي في حالة خسارة أخر جولتين بمنافسات دور المجموعات.

ويخوض فريق الهلال السوداني مباراة صن داونز، من أجل حسم الفوز وإنتزاع الثلاث نقاط والتأهل إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال برفقة برازيل أفريقيا، بدون النظر إلي نتيجة مباراتهم أمام الأهلي في الجولة الأخيرة.

وفيما يخص فرص صعود الأهلي إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يحتاج المارد الأحمر الفوز على الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر في الوقت نفسه هدية من صن داونز بالفوز على الفريق السوداني من أجل التأهل.

وفي حال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نظيره فريق الهلال السوادني.

ويلعب صن داونز بالتشكيل الأساسي باستثناء لاعب وحيد.

تشكيل صن داونز الرسمي

ويأتي تشكيل فريق صن داونز لمواجهة الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: أونيانجو، موادو، مافيلا، موديبا.

خط الوسط: موكوينا، أليندي، زواني.

خط الهجوم: موليلا، مياما، شالولي.



تشكيل الهلال السوداني الرسمي

على الجانب الآخر، أعلن فلورينت لبينجي، مدرب الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم، محمد أحمد إرنق، عثماني ضيوف، الطيب عبد الرازق.

خط الوسط: موفق صديق، والي الدين خضر، أبوعاقلة عبد الله.

خط الهجوم: فابريس نجوما، محمد عبد الرحمن، ليلبو مكابي.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على قناة beIN Sports4.