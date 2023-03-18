شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى والزمالك مع المصرى والبنك فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفارس الأبيض بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الأندية المحترفة أمام البنك الاهلى .

كما أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مبارة القطن الكاميرونى التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، وفاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليفتح صفحة مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بمواجهة المصرى البورسعيدى فى دور الستة عشر.