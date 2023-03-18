شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى والزمالك مع المصرى والبنك فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.
موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى كأس رابطة الأندية
ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.
في حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.
وحسب طريق الأهلى في البطولة فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية.
وفي حالة تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.
القناة الناقلة لمباراتى الاهلى والزمالك
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى والاهلى والمصري بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.