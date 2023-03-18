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موعد مباراتى الأهلى والزمالك مع المصرى والبنك فى كأس رابطة الأندية

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفارس الأبيض بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الأندية المحترفة أمام البنك الاهلى .

 

كما أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مبارة القطن الكاميرونى التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، وفاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليفتح صفحة مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بمواجهة المصرى البورسعيدى فى دور الستة عشر.

 

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى كأس رابطة الأندية 
يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد 26 مارس الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

 

موعد مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى كأس الرابطة

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

طريق الاهلى والزمالك فى كأس الرابطة 

في حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

وحسب طريق الأهلى في البطولة فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية.

وفي حالة تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

القناة الناقلة لمباراتى الاهلى والزمالك 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى والاهلى والمصري بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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