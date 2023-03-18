شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: نواجه مالاوى للفوز فقط.. وسمحت لإمام عاشور بالزواج للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مواجهتى مالاوى المقبلتين فى تصفيات أفريقيا مباراتان مهمتان قائلا، "نلعب للفوز فقط"، مؤكدا بدء المعسكر يوم 20 وينتهى 28 من الشهر الجارى ويتخلله اللقاءين.
وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفى، "نجهز أنفسنا لمواجهة عقبات درجة الحرارة والأمطار، مشيرا إلى أن إمام عاشور سيعقد قرانه يوم 21 مارس، وأنا من سمحت له بذلك، فهو يعتبر لاعبا محترفا ونتمنى له الاستقرار".
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس، ويتخلله مباراتان أمام مالاوي يومى 24 و28 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
وضم فيتوريا من الأهلى سبعة لاعبين هم محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا، فيما ضم من الزمالك كلا من محمد صبحى وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو.
وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس والذى يتخلله مباراتى مالاوى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم : محمد صلاح و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا و طارق حامد وسام مرسى وأحمد حمدى ومصطفى محمد وعمر مرموش وإمام عاشور.
وحدد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول 26 مارس الجارى موعدا للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها يوم 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2024، علما بأن مباراة الذهاب تقام فى القاهرة يوم 24 مارس باستاد القاهرة الدولى.
ويراقب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا المقرر لهما اليوم الجمعة فى الجولة الرابعة من البطولة أمام كل من القطن الكاميرون وشباب بلوزداد الجزائرى، قبل إعلان قائمة المنتخب بعد انتهاء المباراتين.