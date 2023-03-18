شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: نواجه مالاوى للفوز فقط.. وسمحت لإمام عاشور بالزواج للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مواجهتى مالاوى المقبلتين فى تصفيات أفريقيا مباراتان مهمتان قائلا، "نلعب للفوز فقط"، مؤكدا بدء المعسكر يوم 20 وينتهى 28 من الشهر الجارى ويتخلله اللقاءين.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفى، "نجهز أنفسنا لمواجهة عقبات درجة الحرارة والأمطار، مشيرا إلى أن إمام عاشور سيعقد قرانه يوم 21 مارس، وأنا من سمحت له بذلك، فهو يعتبر لاعبا محترفا ونتمنى له الاستقرار".