شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يرفض المجازفة بـ سعد سمير فى تشكيل فيوتشر خوفاً من تجدد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، المجازفة بالدفع بسعد سمير لاعب الفريق خلال المباراة المرتقبة مع إسكو دي كارا فى كأس الكونفدرالية، تخوفاً من تجدد إصابة اللاعب للمرة الثالثة، ويواصل سعد سمير عملية التأهيل على هامش تدريبات فيوتشر للتعافي بشكل تام من إصابته.

ويعقد فى السابعة مساء اليوم، السبت، المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر وإسكو دي كارا التوجولي، باستاد السلام، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تشهد مباراة فيوتشر تواجد علي ماهر فى قيادة الفريق لأول مرة من على الخطوط، بعدما قاده طوال مباريات البطولة من المدرجات لعدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

وبدأ علي ماهر إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية A، وذلك بالمشاركة في الدورات التدريبية المقامة باتحاد الكرة، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وإسكو كارا في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بتوجو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ويبحث أبناء علي ماهر عن حصد ثلاث نقاط ثمينة داخل الديار في انتظار تعثر الجيش الملكي لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة، ومنح علي ماهر لاعبي فيوتشر، راحة قصيرة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط مباريات الفترة الماضية، وذلك قبل استئناف التدريبات استعدادا لبطل توجو.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.