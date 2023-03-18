الامارات | "رمية قاتلة" لحظة إطلاق صافرة نهاية مباراة بدوري السلة الأميركي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثلاثية قاتلة تزامن تحليقها مع إطلاق صافرة النهاية، انتزع دالاس مافريكس فوزاً مثيراً من أرض لوس أنجليس ليكرز 111-110، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وكان ليكرز الأقرب إلى تحقيق الفوز، عندما انطلق النجم كايري إرفينغ، صاحب 38 نقطة، في هجمة أخيرة لدالاس، فمرّر كرة بعيدة صعبة إلى الجناح الألماني ماكسي كليبر، ليطلق تسديدة من وضعية صعبة فرضت صمتاً رهيباً في الملعب.

في غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، تقدّم دالاس بفارق 14 نقطة قبل أن يعود إلى نقطة الصفر، مع بروز أنتوني ديفيس تحت السلة وتسجيله لليكرز 26 نقطة و10 متابعات.



وفي غياب نجم ليكرز الأسطوري ليبرون جيمس المصاب في كاحله، كان ديفيس قادراً على الحسم، لكنه سجل رمية حرة من اصل اثنتين قبل ست ثوان على نهاية الوقت.

وبخسارته الثانية توالياً، يحتل ليكرز المركز العاشر في المنطقة الغربية (34 فوزاً و37 خسارة)، الأخير المخوّل خوض الملحق المؤهل إلى البلاي أوف، تحت تهديد يوتا جاز الحادي عشر (33-36)، فيما بمقدوره توجيه الشكر لهيوستن روكتس وصيف القاع لفوزه الثالث توالياً على نيو أورليانز بيليكانز الثاني عشر (33-37) بنتيحة 114-112.

من جهته، صعد مافريكس (36-35) إلى المركز السادس في المنطقة الغربية، على حساب غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (36-35) الذي عرّضه دفاعه الهش للخسارة على أرض أتلانتا هوكس 119-127، حيث سجّل للفائز تراي يونغ 25 نقطة.