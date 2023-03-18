الامارات | طبيعة إصابة بيدري وموقفه من "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن طبيعة إصابة لاعب برشلونة بيدري غونزاليس التي فرضت الغموض حول مشاركته في الكلاسيكو أمام ريال مدريد غداً الأحد (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن بيدري (20 عاماً) تعرض لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن أثناء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، ولم يكمل تدريبات برشلونة الجمعة لشعوره بآلام موضع الإصابة.

وأضافت أن بيدري تحامل على نفسه وإصابته في الأيام الأخيرة للحاق بمواجهة الكلاسيكو، لكنها محاولات باءت بالفشل، في وقت أوصى الطاقم الطبي لبرشلونة بعدم المخاطرة بالزج باللاعب في لقاء الكلاسيكو، تجنباً لتفاقم إصابته.