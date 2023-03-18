شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 7 أهداف وصنع 3.. كهربا ورقة الأهلى الرابحة فى عهد كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" فى انتصار الأهلي على القطن الكاميروني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامس من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وخاض كهربا مع الفريق 72 مباراة، سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 11، ونال 9 بطاقات صفراء وتم طرده فى مباراة واحدة.

وعاد كهربا للمشاركة فى مباريات الأهلى هذا الموسم فى مواجهة سموحة بنصف نهائي كأس مصر، فى شهر يناير الماضي، وخاض اللاعب منذ عودته من الإيقاف 10 مباريات، بمعدل 455 دقيقة، ساهم خلالها بـ 10 أهداف سجل 7 أهداف وصنع ثلاثة.

وسجل كهربا 7 أهداف مع الفريق الأحمر هذا الموسم، في مرمى كلا من القطن الكاميروني «هاتريك»، سموحة، أسوان، الزمالك، والداخلية، فيما غاب عن التسجيل أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، ريال مدريد، وصن داونز.

كما صنع كهربا لزملائه 3 أهداف أيضًا في مباراتي سموحة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والداخلية بالدوري الممتاز.

بات كهربا أيضا هداف الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية بهذه الأهداف الثلاثة، وهو أول هاتريك للأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالأدوار الرئيسية منذ المغربي وليد أزارو في 22 أكتوبر 2017، في فوز الأحمر على النجم الساحلي 6-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.