شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. عبد الواحد السيد صائد البطولات مع القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عبد الواحد السيد واحداً من أبرز النجوم الذين مروا على حراسة المرمى فى تاريخ الكرة المصرية، كما يعتبر حارس القلعة البيضاء المخضرم أكثر لاعبي الزمالك على مر التاريخ إحرازاً للألقاب، حيث انفرد بالرقم القياسي لأكثر لاعب يفوز ببطولات مع الزمالك بعدما حقق كأس مصر مع الزمالك عام 2014 ليتوج بالبطولة الـ16 له بالتساوى مع خالد الغندور قائد الفريق السابق الذى فاز بـ16 بطولة أيضًا.

ولد عبد الواحد السيد بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا محافظة المنوفية، ولكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، واسم الشهرة وحيد، والده كان حارس مرمى فريق طنطا أثناء تواجده بالدورى الممتاز بالستينيات وحصل معه على أفضل حارس مرمى بمصر.

بدأ اسم عبد الواحد السيد في الظهور ضمن تشكيلة نادي الزمالك مع أواخر عام 1997 كحارس احتياطي للمخضرم نادر السيد، لكن بقاءه على دكة الاحتياطى لم يطل إذ أصبح الحارس الأول والأساسي لنادي الزمالك مع الانطلاقة الأولى للفريق الأبيض في الدوري المصري موسم 1998/1999 أمام نادى القناة فى 14 أغسطس سنة 1998 وهي المباراة التى فاز بها الزمالك 4 / 1.

لعب عبد الواحد السيد خلال مسيرته الاحترافية مع ناديين فى ثمانية عشر موسمًا ولم يسجل خلالها أى هدف ضمن 273 مباراة. حيث فاز فى خمسة مواسم بالكأس وفى ثلاثة مواسم بالدوري.

بدأ عبد الواحد السيد مسيرته مع الزمالك فى موسم 1997- 1998 ليلعب معه 17 موسمًا، مشاركًا في 261 مباراة ولم يسجل أي هدف، ثم انتقل إلى نادى مصر للمقاصة فى موسم 2014– 2015 لمدة موسم واحد، حيث شارك فى 12 مباراة ولم يسجل أى هدف أيضًا.

عبد الواحد السيد هو الأكثر مشاركة في المباريات بين لاعبى القلعة البيضاء على مدار التاريخ وبلغ عدد مشاركاته 368 مباراة على مدار 14 موسم ساهم خلالها الحارس في فوز الزمالك بـ 14 بطولة وهى ارقام قياسية يصعب على اى لاعب الوصول اليها.

وشارك عبد الواحد السيد في 35 مباراة في بطولات كأس مصر وأربع مباريات فى السوبر المحلى ومباراة واحدة فى كأس الاتحاد و27 مباراة في البطولات العربية وتصفياتها ومباراة السوبر المصرى السعودى، فى بطولات الدورى 234 مباراة، اما على المستوى الافريقى فقد شارك وحش الزمالك في 68 مباراة أفريقية.

دخل عبد الواحد السيد تاريخ الحراس العظماء فى الدورى العام لكرة القدم، حيث حقق لقب 100 مباراة بشباك نظيفة بعد مباراة الزمالك مع بتروجت في الأسبوع الرابع للدوري عام 2013، ولعب في الدوري العام منذ موسم 1998-1999 وحتى موسم مباراة بتروجيت الأخيرة 236 مباراة منها 222 مباراة كاملة و13 مباراة تم استبداله فيها إلى جانب مباراة لم تكتمل. وقد استبدل عبد الواحد بمحمد عبد المنصف 11 مرة وكل من حسين السيد وعطعوط عبد الحليم مرة واحدة ولم يشترك عبد الواحد كبديل في أي مباراة.

كما حقق عبد الواحد السيد رقما قياسيا موسم 2003/2002 حيث لم تهتز شباكه طوال ستة مباريات متتالية بدأها منذ مباراة الزمالك والمصري في المرحلة الـ14، والذي انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف، مرورا بمباريات الترسانة وأسوان والمقاولون العرب وبلدية المحلة، والتي شهدت جميعها فوز الزمالك، وحتى لقاء إنبي في المرحلة الـ19 والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وحقق عبد الواحد رقمه مجددا موسم 2010/2009 عندما استطاع أن يحافظ على مرماه دون أى يهتز بدءًا من مباراة الأهلي في المرحلة الـ12 والتي انتهت بالتعادل السلبي، مرورًا بمباريات المصري وبترول أسيوط والمنصورة وإنبي والتي فاز فيها الزمالك، وحتى مباراة المقاولون العرب في المرحلة الـ18 والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف لأحمد جعفر.

حقق عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق أفضل أرقامه مع الزمالك عندما وصل إلي 551 دقيقة بشباك نظيفة خلال موسم 2003/2002 عندما حافظ علي نظافة شباكه خلال 6 جولات من عمر الدوري المصري.

جاءت ألقاب وحيد كالتالي: 3 الدورى المصري الممتاز (2001/2000 & 2003/2002 & 2004/2003)، 5 كأس مصر (2000/1999 & 2002/2001 & 2008/2007 & 2013/2012 & 2014/2013)، 2 كأس السوبر المصري (2001/2000 & 2002/2001)، 1 دوري أبطال أفريقيا (2002) ، 1 كأس السوبر الأفريقي (2003)، 1 بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس (2000)، 1 الكأس الأفرو-آسيوية (1997)، 1 البطولة العربية (2003) ، 1 كأس السوبر المصري السعودي (2003).